На Северном проспекте горела комната в квартире

Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня, 31 мая, в Калининском районе произошел пожар. На Северном проспекте в доме 89 горела однокомнатная квартира. Пламя охватило один квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:19. С огнем боролись 20 спасателей и четыре спецмашины.

Пожар потушили в 16:38. Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Яхтенной пламя охватило 15 "квадратов" в квартире.

Фото: Piter.tv