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На Яхтенной пламя охватило 15 "квадратов" в квартире
Сегодня, 16:52
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На Яхтенной пламя охватило 15 "квадратов" в квартире

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Пожар потушили за 23 минуты. 

Сегодня, 31 мая, в Приморском районе произошел пожар. На Яхтенной улице в доме № 37 загорелась двухкомнатная квартира. Пламя охватило всю комнату. Огонь распространился по площади 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:55. Пожар потушили за 23 минуты. 

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что петербуржец зашел в незапертую квартиру и похитил 85 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: горит квартира, мчс, пожар на яхтенной
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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