На Яхтенной пламя охватило 15 "квадратов" в квартире

Сегодня, 31 мая, в Приморском районе произошел пожар. На Яхтенной улице в доме № 37 загорелась двухкомнатная квартира. Пламя охватило всю комнату. Огонь распространился по площади 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:55. Пожар потушили за 23 минуты.
Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что петербуржец зашел в незапертую квартиру и похитил 85 тысяч рублей.
Фото: Piter.tv
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