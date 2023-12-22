На Яхтенной пламя охватило 15 "квадратов" в квартире

Пожар потушили за 23 минуты.

Сегодня, 31 мая, в Приморском районе произошел пожар. На Яхтенной улице в доме № 37 загорелась двухкомнатная квартира. Пламя охватило всю комнату. Огонь распространился по площади 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:55. Пожар потушили за 23 минуты.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что петербуржец зашел в незапертую квартиру и похитил 85 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv