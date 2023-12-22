Петербуржец зашел в незапертую квартиру и похитил 85 тысяч рублей

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной особого режима.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца, который зашел в незапертую квартиру и похитил деньги. Он признан виновным по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище).

Суд установил, что днём 7 января 2024 года М. через незапертую дверь зашел на кухню одной из квартир, расположенных в доме по улице Ленской. Похитив из кошелька, лежавшего на столе, 85 тысяч рублей, подсудимый незаметно ушел.

Хозяйка квартиры разговаривала по телефону в спальне и ничего не слышала. Как выяснилось, сын женщины вышел из квартиры, чтобы выкинуть мусор и не стал запирать входную дверь.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной особого режима.

Фото: Piter.tv

