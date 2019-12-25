  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время пожара на улице Пионерстроя хозяин квартиры отравился угарным газом
Сегодня, 11:54
148
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара на улице Пионерстроя хозяин квартиры отравился угарным газом

0 0

Спасатели ликвидировали возгорание за 20 минут.

В воскресенье, 12 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар, который закончился госпитализацией жителя города. Об этом этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

На улице Пионерстроя в жилом доме вспыхнула квартира. Информация о пожаре поступила в диспетчерскую часть около 10:24 утра. С огнем отправились бороться 12 спасателей. Спустя 20 минут пламя потушили. 

В результате случившегося пострадал владелец квартиры, где произошел пожар. У мужчины диагностировали отравление угарным газом. Его госпитализировали в больницу. 

Устанавливается причина пожара. Выясняются подробности ЧП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в пожаре на Богатырском проспекте погиб житель Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание, мчс, отравился угарным газом, пожар на пионерстроя
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии