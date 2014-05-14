В пожаре на Богатырском проспекте погиб житель Петербурга

На данный момент устанавливается его личность.

В воскресенье, 12 декабря, в Приморском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Известно, что в жилом доме № 49 по по Богатырскому проспекту загорелась квартира. Информация о пожаре поступила в диспетчерскую часть около 6:42. Через час 15 пожарных на трех спецмашинах потушили пламя.

Известно, что в двухкомнатной квартире огонь охватил обстановку площадью 6 квадратных метров. Спасатели не успели спасти мужчину, который находился в задымленном помещении.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается личность погибшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар на Ударников тушат 20 спасателей и четыре спецмашины.

Фото: Piter.tv