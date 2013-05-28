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Пожар на Ударников тушат 20 спасателей и четыре спецмашины

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Огонь перекинулся с восьмого этажа на нижние.

Сегодня, 11 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "Мегаполис Онлайн".

На проспекте Ударников в доме № 19 вспыхнула квартира на восьмом этаже. Информация о возгорании поступила в диспетчерскую часть МЧС около 17:39 вечера. Огонь тушат 20 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Пламя перекинулось на нижние этажи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стали известны последствия пожара на Суворовском проспекте.

Видео: Инстаграм, ladozhka

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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