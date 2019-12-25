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63-летнего петербуржца подозревают в развращении 12-летнего мальчика
Сегодня, 8:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

63-летнего петербуржца подозревают в развращении 12-летнего мальчика

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По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Петербурженка сообщила, что неизвестный мужчина в парадной дома по проспекту Римского-Корсакова совершил развратные действия сексуального характера в отношении её 12-летнего сына. Об этом стало известно Piter.tv.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 63-летний мужчина, который проживает в этом же доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Ещё одна петербурженка обвинила мужа в сексуальном насилии в отношении 4-летней дочери. 

Фото: Piter.tv

Теги: дети, развратные действия, римского-корсакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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