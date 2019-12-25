63-летнего петербуржца подозревают в развращении 12-летнего мальчика

Петербурженка сообщила, что неизвестный мужчина в парадной дома по проспекту Римского-Корсакова совершил развратные действия сексуального характера в отношении её 12-летнего сына. Об этом стало известно Piter.tv.
По подозрению в совершении данного преступления задержан 63-летний мужчина, который проживает в этом же доме.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ещё одна петербурженка обвинила мужа в сексуальном насилии в отношении 4-летней дочери.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все