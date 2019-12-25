На Римского-Корсакова Lada Granta сбила 9-летнего мальчика

Ребёнок с различными травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.

В Петербурге сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с 9-летним подростком. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и региону.

Накануне, 13 июля, в 16:08 у дома 43 по проспекту Римского-Корсакова 51-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил наехал на 9-летнего ребёнка. Мальчик переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

Ребёнок с различными травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу. Проводится проверка.

Также накануне во Всеволожском районе подросток попал в больницу после падения со скутера.

Фото: Piter.tv