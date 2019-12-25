Во Всеволожском районе подросток попал в больницу после падения со скутера

Вместе с несовершеннолетним на скутере ехал его отец.

Несовершеннолетний попал в больницу после катания на скутере. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел во Всеволожском районе, неподалеку от деревни Бор. Юноша ехал в сторону деревни Наволока, не справился с управлением и вылетел в кювет. Вместе с несовершеннолетним на скутере ехал его отец.

В результате ДТП 16-летний подросток получил тупую травму живота. Его отцу помощь медиков не понадобилась.

Ранее пожилая женщина за рулем Mazda погибла в ДТП под Сосновым Бором.

Фото: Piter.tv