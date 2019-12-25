Во Всеволожском районе подросток попал в больницу после падения со скутера

Несовершеннолетний попал в больницу после катания на скутере. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел во Всеволожском районе, неподалеку от деревни Бор. Юноша ехал в сторону деревни Наволока, не справился с управлением и вылетел в кювет. Вместе с несовершеннолетним на скутере ехал его отец.
В результате ДТП 16-летний подросток получил тупую травму живота. Его отцу помощь медиков не понадобилась.
Ранее пожилая женщина за рулем Mazda погибла в ДТП под Сосновым Бором.
Фото: Piter.tv
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