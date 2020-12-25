Пожилая женщина за рулем Mazda погибла в ДТП под Сосновым Бором

Авария произошла из-за нарушения ПДД.

Во вторник, 12 июля, в Ломоносовском районе Ленобласти случилось смертельное ДТП. При столкновении с Volkswagen Multivan на трассе погибла 74-летняя женщина, управлявшая Mazda 626. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария произошла в 18:10 на 20-м км трассы "Форт — Коваши — Сосновый Бор". Женщина не уступила дорогу другому водителю при повороте налево. Volkswagen под управлением 49-летнего мужчины съехал в кювет.

Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм, водитель второй иномарки доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV