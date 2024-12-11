Транспортная прокуратура проверяет причины пожара на станции Шушары в Петербурге

В полосе отчуждения железной дороги сгорели бытовки.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания в полосе отчуждения железной дороги на станции Шушары в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, 20 января 2025 года в полосе отчуждения станции Шушары, на участке, который сдаётся в аренду коммерческой организации, произошло возгорание бытовок.

Возгорание было локализовано в 17:19.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта и соблюдения противопожарных требований.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ТРК "Европолис" прошла эвакуация из-за пожара.

Фото и видео: Telegram-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"