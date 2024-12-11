В ТРК "Европолис" прошла эвакуация из-за пожара

Пожар был ликвидирован командой из 28 человек на шести пожарных расчетах. К 11:30 огонь был полностью потушен. Пострадавших нет.

Утром в понедельник, 20 января, в Выборгском районе Петербурга была проведена эвакуация посетителей и персонала торгово-развлекательного центра "Европолис", расположенного на Полюстровском проспекте, 84, из-за пожара.

Управление МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщило, что сообщение о возгорании поступило в 10:55. Пожар был ликвидирован командой из 28 человек на шести пожарных расчетах. К 11:30 огонь был полностью потушен. Пострадавших нет, пишет spb.aif.ru.

Инцидент произошел на первом этаже ТРК, в складском помещении площадью 10 квадратных метров. Семь квадратных метров помещения оказались уничтожены огнем.

Очевидцы поделились кадрами происходящего у торгового комплекса в социальных сетях. На видео видно, как люди стоят на улице, рядом припаркованы машины скорой помощи и пожарная техника.

Ранее мы сообщили о том, что в автомастерских на Обводном разгорелся мощный пожар.

Фото: Piter.TV