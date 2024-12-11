В автомастерских на Обводном разгорелся мощный пожар

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения, которые выяснили, что огонь охватил площадь в 20 квадратных метров внутри ангара размером 20x10 метров.

Накануне вечером в Адмиралтейском районе Петербурга вспыхнул пожар в автомстерских. К счастью, никто не пострадал. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщила, что сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу 19 января в 20:37 по адресу: набережная Обводного канала, дом 233.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения, которые выяснили, что огонь охватил площадь в 20 квадратных метров внутри ангара размером 20x10 метров.

В 21:19 пожар был полностью потушен. Информация о пострадавших отсутствует. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина и ребенок пострадали в ночном пожаре на Бухарестской.

Фото: Piter.TV