В автомастерских на Обводном разгорелся мощный пожар

Накануне вечером в Адмиралтейском районе Петербурга вспыхнул пожар в автомстерских. К счастью, никто не пострадал. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщила, что сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу 19 января в 20:37 по адресу: набережная Обводного канала, дом 233.
На место незамедлительно выехали пожарные подразделения, которые выяснили, что огонь охватил площадь в 20 квадратных метров внутри ангара размером 20x10 метров.
В 21:19 пожар был полностью потушен. Информация о пострадавших отсутствует. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина и ребенок пострадали в ночном пожаре на Бухарестской.
Фото: Piter.TV
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