Мужчина и ребенок пострадали в ночном пожаре на Бухарестской

Пожар был потушен в 04:54.

20 января в Фрунзенском районе произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В 03:34 поступил вызов о возгорании по адресу: улица Бухарестская, дом 128, корпус 1. В результате инцидента в квартире повреждена мебель на площади 8 квадратных метров. Погасить огонь пришлось 15 спасателям на трех специализированных машинах.

Пожар был потушен в 04:54. В результате происшествия пострадали мужчина и ребенок, их доставили в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщили о том, что на Бассейной улице горела бытовка.

Фото: Piter.TV