В Петербурге открылся "Музей ангелов" в память семьи Шустровых

Экспозиция расскажет о художнике-кукольнике Романе Шустрове и его жене Марии Касьяненко.

В четверг, 18 ноября, на проспекте Римского-Корсакова открылся "Музей Ангелов" в квартире, в которой какое-то время жила семья.

По предварительной информации, двери музея сначала откроют для узкой группы близких семьи, а позже площадка начнет прием по предварительной записи через социальные сети.

Корреспондент Piter.tv поделился фотографиями из музея. На открытии также присутствовал руководитель фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Роман Шустров скончался в мае 2020 года после заражения коронавирусом. Его жена ушла через год, в апреле 2021 года.

Напомним, что скульптура "Печального ангела" художника стала преемником "Стены памяти", которая была на Малой Садовой. В марте губернатор Петербурга решил открыть памятник на день раньше срока без его организаторов.

Фото: Piter.tv