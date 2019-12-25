На "Скандинавии" в сторону Петербурга закроют две полосы до 7 августа

Ремонт колейности ограничит движение на трассе А‑181 до вечера.

На федеральной автомобильной дороге А‑181 "Скандинавия" с 30 июля по 7 августа 2026 года вводятся временные ограничения движения в сторону Санкт‑Петербурга. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо‑Запад".

Перекрытию подлежат первая и вторая полосы на участке с 70‑го по 65‑й километр. Движение будет организовано по оставшейся свободной полосе, на которой максимальная скорость ограничена до 50 км/ч. Ограничения действуют ежедневно с 09:00 до 21:00 – в ночные часы проезд будет открыт в штатном режиме.

Причиной введения ограничений стали плановые работы по устранению колейности дорожного покрытия. В ведомстве уточнили, что сроки завершения ремонта могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Водителям рекомендовано заблаговременно прокладывать маршруты с учётом сужения проезжей части и неукоснительно следовать указаниям временных дорожных знаков.

В Упрдоре принесли извинения автомобилистам за временные неудобства и попросили отнестись с пониманием к необходимости проведения ремонтных работ. Ранее, в июле, на 134‑м километре этой же трассы уже действовало реверсивное движение – с 13 по 31 июля.

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Фото: Piter.tv