Соцфонд будет запрашивать данные о стаже через цифровую платформу

Приказ Минтруда, вступающий в силу 7 июля, упрощает процесс оформления страховых, накопительных и государственных пенсий.

В России с 7 июля вступил в силу приказ Министерства труда, утверждающий новый перечень документов для получения пенсий. Как сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, документ призван повысить удобство граждан при реализации их конституционного права на пенсионное обеспечение.

Новые правила, которые пришли на смену нормам, действовавшим с 2021 года, охватывают страховые, накопительные и государственные пенсии, а также фиксированную выплату к страховой пенсии. По словам Балынина, ключевое изменение — автоматизация процессов: Социальный фонд России теперь самостоятельно запрашивает данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.

Дополнительные документы потребуются только в тех случаях, когда необходимые сведения отсутствуют в государственных информационных системах — например, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если же вся информация уже есть в базах, для оформления пенсии понадобятся лишь паспорт и СНИЛС.

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