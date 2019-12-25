Минэнерго предупредило о рисках сервисов с данными о топливе

Министерство энергетики России предупредило пользователей о рисках, связанных с интернет-ресурсами, публикующими данные о наличии топлива на автозаправочных станциях. В ведомстве сообщили, что подобные сервисы могут быть связаны с незаконным сбором персональных данных, а размещаемая на них информация не всегда соответствует действительности.
Также специалисты отметили возможные случаи манипуляции сведениями о наличии топлива. В министерстве подчеркнули, что продолжают постоянный мониторинг внутреннего рынка нефтепродуктов и координируют меры по обеспечению его устойчивой работы, пишет ТАСС.
Дополнительно осуществляется ежедневный контроль исполнения рекомендаций профильного штаба и реализуются меры по стабилизации ситуации на рынке топлива.
На петербургских АЗС ввели лимиты на топливо из-за ажиотажного спроса.
Фото: Piter.tv
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