Минэнерго предупредило о рисках сервисов с данными о топливе

Ведомство заявило о возможной недостоверности информации на отдельных онлайн-ресурсах.

Министерство энергетики России предупредило пользователей о рисках, связанных с интернет-ресурсами, публикующими данные о наличии топлива на автозаправочных станциях. В ведомстве сообщили, что подобные сервисы могут быть связаны с незаконным сбором персональных данных, а размещаемая на них информация не всегда соответствует действительности.

Также специалисты отметили возможные случаи манипуляции сведениями о наличии топлива. В министерстве подчеркнули, что продолжают постоянный мониторинг внутреннего рынка нефтепродуктов и координируют меры по обеспечению его устойчивой работы, пишет ТАСС.

Дополнительно осуществляется ежедневный контроль исполнения рекомендаций профильного штаба и реализуются меры по стабилизации ситуации на рынке топлива.

На петербургских АЗС ввели лимиты на топливо из-за ажиотажного спроса.

Фото: Piter.tv