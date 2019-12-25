За неделю экологические службы Петербурга собрали 7500 кг нефтесодержащих отходов

Сотрудники ГБУ "Экострой" совершили 22 выезда для ликвидации загрязнений.

С 7 по 13 сентября специалисты городских аварийных экологических служб обработали 474 обращения жителей Петербурга. Об этом сообщает Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Сотрудники ГБУ "Экострой" совершили 22 выезда для ликвидации загрязнений. В их числе – 18 обследований на предмет ртути, один аварийный выезд по той же причине и три прочих. За этот период было собрано 7500 килограммов нефтесодержащих и 3 килограмма ртутьсодержащих отходов.

Специалисты СПб ГКУ "Пиларн", чьи суда и персонал находятся в режиме повышенной готовности, выезжали 12 раз для проверки сигналов о нефтеразливах. Следы загрязнения были обнаружены по нескольким адресам: активная пена применялась в Галерном ковше (район ул. Наличной), пять раз на реке Смоленке у Наличного моста, а также на Неве у Литейного и Троицкого мостов, Большой Невке (от Сампсониевского до Гренадерского моста) и Крестовке (в районе ул. Ольгина). По остальным вызовам следов нефтепродуктов не выявлено.

В рамках Системы приема опасных отходов от населения за минувшую неделю утилизировано 61,7 тонны веществ. На переработку направлены 583 кг люминесцентных ламп, 114 кг светодиодных ламп, 10 кг термометров и других ртутных приборов, 1,9 тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов;

105 кг крупногабаритных аккумуляторов, 1,7 тонны бытовой химии и химических отходов, 30 кг металлической ртути и загрязненных ею предметов, 533 кг отработанных масел, 319 кг лекарственных препаратов, 54,4 тонны автомобильных покрышек и 1,9 тонны бытовой, электронной, компьютерной техники и оргтехники (включая картриджи). Помимо этого, велись работы по очистке водных объектов от засорения, в ходе которых вывезено 54 кубометра отходов.

Сообщения по вопросам экологической безопасности круглосуточно принимает мобильная экологическая дежурная служба по телефону: 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что к 2030 году зелёные насаждения должны занять 30% территории Петербурга.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности