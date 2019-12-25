Запой: что это такое, чем опасен и почему нельзя выходить из него самостоятельно

Разбираемся, что происходит с организмом во время запоя, какие симптомы абстинентного синдрома опасны для жизни и почему не стоит выходить из запоя без консультации врача.

Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Запой — это состояние длительного, часто многосуточного употребления алкоголя, при котором человек теряет способность самостоятельно прервать приём спиртного. В отличие от обычного эпизода опьянения, запой сопровождается тяжёлой физической и психологической зависимостью на уровне организма: отказ от алкоголя вызывает не просто дискомфорт, а абстинентный синдром — состояние, которое в тяжёлых случаях представляет реальную угрозу для жизни.

Что происходит с организмом

При регулярном или длительном употреблении алкоголя организм адаптируется к постоянному присутствию этанола в крови — включаются компенсаторные механизмы в работе нервной системы, сердца и печени. Когда поступление алкоголя резко прекращается, эти механизмы продолжают работать в "разогнанном" режиме, из-за чего возникает синдром отмены.

Основные проявления абстинентного синдрома:

тремор рук, потливость, учащённое сердцебиение;

скачки артериального давления;

тревожность, нарушения сна, раздражительность;

тошнота, отсутствие аппетита;

в тяжёлых случаях — судороги и алкогольный делирий ("белая горячка"), сопровождающийся галлюцинациями и спутанностью сознания.

Именно последняя группа симптомов делает резкий самостоятельный выход из длительного запоя потенциально опасным, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями сердца, печени или нервной системы.

Почему самостоятельный выход из запоя рискован

Многие пытаются справиться с запоем своими силами — резко прекращают пить, используют народные средства или бессистемно принимают лекарства. Проблема в том, что тяжесть абстинентного синдрома невозможно предсказать заранее: у одного человека всё ограничится плохим самочувствием в течение суток, у другого — резкий отказ от алкоголя после длительного запоя может спровоцировать судорожный приступ или острое нарушение сердечного ритма.

Дополнительный риск создают алкоголь и лекарства, принимаемые одновременно без контроля: сочетание этанола с седативными или сердечными препаратами может усилить нагрузку на организм, а не снизить её.

По этой причине специалисты в области наркологии рекомендуют оценивать состояние человека и подбирать тактику выхода из запоя индивидуально, с учётом длительности употребления, возраста, хронических заболеваний и общего состояния здоровья, а не по универсальной схеме.

Когда состояние требует немедленного внимания

Есть ряд признаков, при которых промедление может стоить здоровья, а иногда и жизни:

судороги или потеря сознания;

спутанность сознания, галлюцинации, дезориентация во времени и пространстве;

сильная боль в груди, аритмия;

многократная рвота, признаки обезвоживания;

температура выше 38–39 °C на фоне отказа от алкоголя.

При появлении любого из этих симптомов речь идёт уже не о "плохом самочувствии после праздников", а о состоянии, которое относится к компетенции врачей.

Что можно сделать до обращения к специалистам

Если острых симптомов пока нет, но человек находится в запое, можно облегчить состояние до консультации с врачом:

обеспечить обильное питьё (вода, несладкий морс, регидратационные растворы) для профилактики обезвоживания;

организовать покой и сон в прохладном, хорошо проветриваемом помещении;

избегать самостоятельного приёма седативных или сердечных препаратов без назначения врача;

не оставлять человека в тяжёлом состоянии без присмотра.

Это не заменяет медицинскую помощь, а лишь снижает риски на время, пока принимается решение о дальнейших действиях.

Почему стоит консультироваться со специалистом

Запой — не разовый эпизод, а сигнал о сформировавшейся зависимости, которая без внешнего вмешательства обычно повторяется. Врач-нарколог может оценить тяжесть состояния, исключить опасные для жизни осложнения и предложить дальнейшую тактику наблюдения — что особенно важно, если запой длится больше двух-трёх суток или сопровождается описанными выше симптомами.

Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При появлении тревожных симптомов необходимо обратиться к врачу!

Фото: unsplash (Marcelo Leal)