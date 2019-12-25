Продажу алкоголя 1 сентября ограничат в 60 регионах

Такие же меры действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей.

На российской территории ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в 60 регионах в День знаний, который отмечается 1 сентября. Соответствующими данными поделились журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на изученные местные законодательные акты. В СМИ уточнили, что на федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу алкоголя с 23 часов вечера до 08 часов утра по местному времени. Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются властями на основании локальных законов или иных подзаконных актов на усмотрение администраций.

Известно, что в течение суток нельзя будет купить алкоголь в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Алтае, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Коми, республике Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Хакасии, Чувашии, а также в Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях. Дополнительно ряд ограничений введен в Еврейской автономной области (ЕАО), Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком АО, Севастополе, Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской и Мурманской областях.

Кроме этого алкогольную продукцию торговые точки не будут продавать в День знаний в Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тюменской, Ульяновской, Запорожской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ЛНР и ДНР).

Журналисты пояснили, что в оставшихся 29 субъектах страны запрета на продажу алкоголя в День знаний нет. В перечень вошли Кабардино-Балкария, Якутия, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тува, Чечня, Алтайский и Краснодарский края, Ивановская, Калужская, Костромская, Курганская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Самарская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Челябинская, Ярославская области, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО (ХМАО) и Крым.

В Петербурге пройдет встреча родственников людей с алкогольной зависимостью.

Фото: Piter.tv