Алексей Горшенев рассказал о концерте в день рождения брата и реакции молодежи на петербургский рок

Говоря о популярности старого панк-рока среди современной молодежи, артист предположил, что подростки устали от пустоты цифрового мира.

Накануне большого концерта, который состоится 7 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, Алексей Горшенев дал интервью изданию "Петербургский дневник". Выступление приурочено ко дню рождения его брата, Михаила Горшенева. В ходе беседы музыкант признался, что при исполнении песен "Короля и Шута" у него иногда встает ком в горле, однако с годами справляться с эмоциями становится легче. Он уточнил, что перед выходом на сцену обращается мысленно к брату и отцу за поддержкой.

На вопрос о том, как бы Михаил отреагировал на выступление с оркестром, Алексей ответил, что брат похвалил бы идею и предложил сделать совместный проект, так как очень любил симфоническую музыку.

Говоря о популярности старого панк-рока среди современной молодежи, артист предположил, что подростки устали от пустоты цифрового мира. По его мнению, жизнь похожа на синусоиду, и смена интересов – это нормальный процесс поиска себя. Он подчеркнул, что петербургский рок появился естественным образом под влиянием самой жизни, и нынешнему поколению тоже предстоит найти свой путь через выход к реальным людям, а не только переписки в социальных сетях.

Отвечая на вопрос о современных молодых рок-музыкантах, Горшенев отметил, что времена разные и неизвестно, кому сложнее. Он выразил уважение к любому творческому пути, даже если он требует жертв и ожогов, призвав молодежь просто творить.

Касаясь темы выступлений в родном городе, Алексей заявил, что Петербург помогает ему развиваться как личности. Относительно граффити с изображением Михаила во дворе Castle Rock музыкант признался, что бывал там инкогнито. Первые эмоции всегда печальные, но затем он идет дальше с улыбкой, мысленно здороваясь с братом.

Фото: пресс-служба клуба "Космонавт"