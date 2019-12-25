Молодой человек проник в салон чужого авто в Выборгском районе

Росгвардейцы Выборгского района задержали молодого человека, который проник в салон чужого автомобиля. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел накануне на улице Карбышева.

Наряд вневедомственной охраны заметил подозрительного мужчину. Он доставал из иномарки Honda шлифовальную машину, постоянно оглядываясь. А когда незнакомец увидел патрульных, попытался скрыться. Но на месте поймали 22-летнего местного жителя.

Помимо похищенного электроинструмента, у правонарушителя изъяли отвертку. С помощью нее злоумышленник и вскрыл авто.

Фото: пресс-служба Росгвардии