Полицейские в Ленобласти задержали нетрезвого лихача со стрельбой

В селе Шум Кировского района Ленинградской области сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль "Фольксваген Гольф" у дома №60 по улице Центральная. Однако водитель, заметив полицейских, занервничал и, проигнорировав требования об остановке, попытался скрыться. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на многократные световые и звуковые сигналы, мужчина увеличил скорость, создавая угрозу для других участников дорожного движения. В результате экипаж ДПС был вынужден начать преследование.

В соответствии с Федеральным законом "О полиции" сотрудники произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных выстрелов по автомобилю. Нарушитель был остановлен на проселочной дороге между селом Шум и поселком Назия. За рулем находился 18-летний молодой человек, который был в состоянии алкогольного опьянения (0,663 мг/л). В результате применения оружия пострадал 21-летний пассажир иномарки: он получил ранение плеча и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Позже выяснилось, что автомобиль был угнан у 20-летнего владельца, который уже подал заявление в полицию. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении водителя составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8 ("управление транспортным средством в состоянии опьянения"), ст. 12.25 ("невыполнение требования о предоставлении транспортного средства") и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ ("отсутствие страхового полиса").

