Права более 250 дольщиков восстановлены в Петербурге благодаря приставам

Судебные приставы Василеостровского района добились взыскания с застройщика почти 92 млн рублей. За текущий год исполнены судебные решения в интересах 256 обманутых дольщиков, сообщила пресс-служба ГУФССП России.

Одним из примеров успешного исполнения судебного акта стало дело жителя Петербурга 1972 года рождения. Мужчина приобрел квартиру в 2023 году, обнаружив впоследствии серьезные дефекты отделки помещений. Попытки урегулировать конфликт мирным путем ни к чему не привели, поэтому гражданин обратился в суд.

Василеостровский районный суд принял решение обязать строительную компанию компенсировать расходы владельца жилья на исправление дефектов, оплатить неустойку, компенсацию морального ущерба, штраф и покрыть судебные издержки. Общая сумма взыскания составила более 1,2 млн рублей. Благодаря принятым судебным приставами мерам воздействия, направленным на арест шести транспортных средств должника, застройщик исполнил судебное постановление. Дополнительно компания заплатила исполнительный сбор в размере 88 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Петербургу