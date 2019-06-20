Петербуржцу передали теплицу спустя три года после покупки

Суд постановил, что продавец обязан не только поставить теплицу, но и возвратить уплаченную сумму в размере 120 тысяч рублей.

Только спустя три года после приобретения теплицы для дачи житель Петербурга наконец получил покупку. История завершилась благодаря ограничительным мерам, сообщило Главное управление ФССП России по Петербургу.

Известно, что 62-летний петербуржец заключил сделку с женщиной-предпринимателем, обязавшись получить деревянную теплицу из лиственницы до мая 2022 года. Несмотря на полную оплату заказа, товар так и не поступил покупателю. После подачи иска в суд требования мужчины были поддержаны решением суда.

Суд постановил, что продавец обязан не только поставить теплицу, но и возвратить уплаченную сумму в размере 120 тыс. рублей. Судебный пристав наложил запрет на выезд женщины-заемщика за границу и дополнительно назначил штраф в размере 5 тыс. рублей. Вскоре покупатель смог подтвердить факт получения обещанной теплицы, а задолженность по возврату денег была списана со счёта предпринимателя.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу