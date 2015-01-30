Незаконно уволенный кладовщик восстановлен в должности благодаря петербургским приставам

Теперь работник планирует добиваться компенсации за вынужденный простой.

Судебные приставы Московского района Петербурга способствовали восстановлению прав незаконно уволенного мужчины, сообщило ГУФССП России по Петербургу.

Установлено, что гражданин работал кладовщиком в компании, производящей питание для аквариумных животных, включая рыбу и черепах. Впоследствии руководство фирмы расторгло трудовой договор с сотрудником, который счёл данное решение неправомерным и обратился в судебные инстанции.

В итоге суд принял сторону истца, постановив восстановить мужчину в прежней должности с 9 января текущего года. Судебный исполнитель направил уведомление руководству предприятия, проинформировав о возможности наложения штрафов в случае неисполнения судебного решения.

В установленные сроки работодатель исполнил постановление суда, снова приняв сотрудника на должность. Теперь работник планирует добиваться компенсации за вынужденный простой. Благодаря подобным действиям судебным приставов с начала года восстановлено право на труд у восемнадцати горожан.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу