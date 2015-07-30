Петербуржцы высадили 20 ив на проспекте Народного Ополчения

Молодые саженцы были размещены в лунках, подвязаны и политы.

Работники зеленого хозяйства совместно с петербуржцами высадили 20 ив на проспекте Народного Ополчения. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Молодые саженцы были размещены в лунках, подвязаны и политы. Инвентарь и посадочный материал предоставили сотрудники садово-паркового предприятия "Нарвское".

В ведомстве напомнили, что своими руками посадить дерево или куст может каждый. Следующие мероприятия запланированы на 15 октября: в сквере вдоль реки Новой между проспектом Ветеранов и улицей Стойкости садовники подготовят 20 ив, а в Сампсониевском саду – 150 кустов спиреи японской.

Ранее горожане высадили черемуховую аллею на проспекте Космонавтов.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга