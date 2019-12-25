На Петровском острове завершили строительство коллектора и сети водоотведения

В центре Петербурга полностью ликвидировали сброс сточных вод в реки.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга завершено строительство коллектора и реконструкция системы водоотведения на Петровском острове, что позволило обеспечить полную очистку сточных вод и подключение новых объектов к централизованной сети.

Работы по строительству коллектора и обновлению сети водоотведения на Петровском острове завершены в полном объёме. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга. Проект реализован на территории Петроградского района. В рамках строительства было проложено 2,4 километра канализационных сетей. Коллектор разместили на глубине около 11 метров под Петровским проспектом и Петровской косой.

Александр Беглов отметил, что Петровский остров является центральной частью города и после завершения работ там впервые обеспечена стопроцентная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод. По его словам, "Петровский остров — центр Петербурга. Впервые там обеспечена 100%-ная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод. Это значительный вклад в улучшение экологии Петроградского района и города в целом. Кроме того, созданы условия для подключения к централизованной системе водоотведения новых городских объектов в Петроградском районе".

В результате реализации проекта полностью прекращены сбросы сточных вод в реки Ждановку и Малую Неву. Все стоки с территории Петровского острова направляются на Северную станцию аэрации. Завершение строительства коллектора позволило модернизировать инженерную инфраструктуру района и снизить нагрузку на водные объекты Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного