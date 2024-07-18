Очистка сточных вод в Петербурге достигла 99,8%

В среднем ежесуточно очистку проходят около 2,2 млн кубометров.

В Петербурге за последние годы очистка сточных вод увеличилась почти в 2,5 раза и достигла 99,8%. Об этом сообщили 18 февраля в Смольном.

В прошлом году канализационные сооружения Северной столицы очистили 767 млн "кубов" сточных вод. В среднем ежесуточно очистку проходят около 2,2 млн кубометров. Для сравнения: в 2005 году за сутки очищали порядка 839 тыс. "кубов" воды.

Высокие показатели достигнуты по программе прекращения сброса неочищенных стоков в Финский залив, реки и каналы, и в первую очередь – в Неву, которая является основным источником городского водоснабжения. К 2030 году планируем полностью переключить все стоки на специальные сооружения и добиться стопроцентной очистки. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В настоящее время на балансе "Водоканала" находятся 23 очистных сооружения. Очистке подвергаются хозяйственно-бытовые и дождевые стоки, талый снег со снегоприемных и снегоплавильных пунктов.

Ранее мы рассказывали о том, что на Петергофском шоссе стартовала реконструкция водопроводных сетей.

Фото: пресс-служба "Водоканала"