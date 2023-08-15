Уровень очистки сточных вод в Петербурге составляет 99,8%

К 2030 году этот показатель планируют довести до 100%.

Сброс неочищенных сточных вод в Петербурге сократился на 4,5 млн кубометров в год, а уровень очистки достиг 99,8%. К 2030 году этот показатель планируют довести до 100%. Об этом заявил губернатор, сообщает пресс-служба Смольного.

В частности, был прекращён сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в Финский залив по общесплавному выпуску в Ломоносове, а также построены перехватывающие канализационные сети вдоль Муринского ручья, в результате чего сточные воды перенаправлены на Северную станцию аэрации.

Ещё в конце 2020 года завершился первый этап строительства Охтинского коллектора. В 2021 году канализационные очистные сооружения посёлка Металлострой переключили на Центральную станцию аэрации. Годом позже прекратился сброс хозяйственно-бытового стока в реку Славянка, были проложены сети и построена канализационная насосная станция. В общей сложности с 2019 по 2024 год в систему канализации переключили более 100 прямых выпусков неочищенных сточных вод.

Кроме того, на всех очистных сооружениях "Водоканала" внедрили технологии удаления биогенов — фосфора и азота, которые уменьшают содержание кислорода в воде и отравляют живую среду водоёмов. Благодаря глубокой биологической очистке за последние 5 лет предотвращено поступление 1,5 тысячи тонн токсичных элементов в водные объекты.

В ближайшее время в Петербурге планируют переключить оставшиеся 64 прямых выпуска, в том числе 49 общесплавных и 15 хозяйственно-бытовых. Работы будут проведены в Адмиралтейском и Центральном районах, а также на Петровском и Каменном островах в Петроградском районе. Кроме того, предстоит выполнить второй этап строительства Охтинского коллектора в Красногвардейском районе.

Ранее мы сообщили о том, что памятник адмиралу Ушакову откроют на площади Труда ко Дню ВМФ.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга