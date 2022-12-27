Памятник адмиралу Ушакову откроют на площади Труда ко Дню ВМФ

Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: на 1260 квадратных метрах уложены гранитные плиты и мелкоразмерные элементы.

Памятник адмиралу Федору Ушакову на площади Труда планируют открыть ко Дню ВМФ. Об этом сообщил губернатор Петербурга на выездном совещании на площади, пишет "Петербургский дневник".

Памятник будет установлен на площади у Центрального военно-морского музея, где уже завершено строительство постамента. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: на 1260 квадратных метрах уложены гранитные плиты и мелкоразмерные элементы. Декоративные вставки из гранита в виде "Якоря" и "Штурвала" гармонично дополняют общую композицию. Установлены гранитные бордюры, устроено освещение, а на более чем 500 квадратных метрах площади проведено озеленение - посажен газон, а позднее появятся цветы и кустарники. Для отдыхающих установят скамейки и урны.

В 2021 году была установлена основа будущего памятника в присутствии главы города. В эту основу вложены четыре капсулы с почвой из мест, связанных с биографией адмирала Ушакова: села в Ярославской области (его местом рождения), Севастополя, где был сформирован Черноморский флот, греческого острова Корфу - крепости, которую завоевал русский флот под его командованием, и Санаксарского монастыря в Мордовии, где похоронен адмирал.

Фёдор Ушаков (1745-1817) - знаменитый российский адмирал, одержавший победу в 43 сражениях, включая пять крупнейших морских битв (Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия и Корфу), не потерпев ни одного поражения. Ни один корабль не был потерян, а его подчиненные не были взяты в плен. В 2001 году русская православная церковь причислила адмирала к лику святых как праведного воина Федора Ушакова.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга