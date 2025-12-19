Ленинградская область вышла на норматив очистки питьевой воды к 2026 году

Путин обсудил с Дрозденко улучшение качества воды в Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил президенту России Владимиру Путину, что регион достиг нормативов по очистке питьевой воды и планирует дальнейшее повышение качества водоснабжения.

Во время рабочей встречи 26 января президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко проблему качества питьевой воды в регионе. Дрозденко отметил, что ранее область отставала от среднероссийских показателей по очистке воды, что привлекло внимание главы государства. С 2020 года в Ленобласти реализованы 12 федеральных проектов по модернизации систем водоснабжения и более 50 региональных инициатив, направленных на улучшение очистки воды и повышение ее качества. Губернатор подчеркнул, что благодаря этим мерам область вышла на нормативные показатели и продолжает работу над повышением стандартов водоснабжения.

Путин выслушал отчет губернатора, обсудил текущие результаты и дал поручения по дальнейшему контролю качества питьевой воды в Ленинградской области.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко