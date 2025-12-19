Путин обсудил с лидером Палестины урегулирование на Ближнем Востоке

Президент отметил, что Москва направить один миллиард долларов на поддержку палестинского народа.

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Палестины Махмудом Аббасом урегулирование на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Аббас прибыл в столицу России с официальным визитом. В ходе переговоров российский лидер отметил, что Москва направить один миллиард долларов в новую структуру "Совет мира", предложенную президентом США Дональдом Трампом. По словам Путина, эти деньги прежде всего направлены на поддержку палестинского народа.

Я уже говорил – из тех средств, которые заморожены в Соединённых Штатах еще при прежней администрации. Думаю, что это вполне возможно. Владимир Путин, президент РФ

Также Путин добавил, что российские власти такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации. Он напомнил, что сегодня, 22 января, планируется встреча и беседа на эту тему в Москве.

Видео: официальный сайт президента России