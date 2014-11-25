  1. Главная
Сегодня, 14:50
В Малой Неве столкнулись "Метеор" с 87 пассажирами и катер

Никто не пострадал, разлив нефтепродуктов не допущен.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения судов в Петербурге. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. 

Предварительно, в акватории Малой Невы 3 сентября пассажирский теплоход въехал в катер. Никто не пострадал, разлив нефтепродуктов не допущен. На борту "Метеора" находились 87 человек, он продолжил движение. Катер был отбуксирован к базе центра ГИМС МЧС по городу. 

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. 

Северо-Западная транспортная прокуратура 

Ранее на Piter.TV: из канала Грибоедова извлекли тело мужчины. 

Видео, фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

