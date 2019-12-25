В США оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на текущий момент не просматривается перспектива урегулирования украинского конфликта путём переговоров. При этом Вашингтон выражает готовность содействовать дипломатическому процессу, сообщил политик в интервью газете Kathimerini.
По словам Рубио, Соединенные Штаты готовы взять на себя любую возможную роль для достижения мирного решения. Он подчеркнул, что американская сторона не только намерена способствовать дипломатии, но и внимательно следит за ситуацией, опасаясь возможной эскалации.
Как отметил госсекретарь, приоритетом для США остаётся завершение конфликта на Украине, при этом нынешняя динамика событий не ведёт к его разрешению.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров предрек Украине распад на несколько государств.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все