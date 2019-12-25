В США оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине

Американская сторона готова и дальше помогать в этом процессе.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на текущий момент не просматривается перспектива урегулирования украинского конфликта путём переговоров. При этом Вашингтон выражает готовность содействовать дипломатическому процессу, сообщил политик в интервью газете Kathimerini.

По словам Рубио, Соединенные Штаты готовы взять на себя любую возможную роль для достижения мирного решения. Он подчеркнул, что американская сторона не только намерена способствовать дипломатии, но и внимательно следит за ситуацией, опасаясь возможной эскалации.

Как отметил госсекретарь, приоритетом для США остаётся завершение конфликта на Украине, при этом нынешняя динамика событий не ведёт к его разрешению.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров предрек Украине распад на несколько государств.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)