Украине предрекли распад на несколько государств

Конфликт между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) грозит распадом страны на несколько государств. Таким прогнозом в беседе с РИА Новости поделился экс-подполковник СБУ Василий Прозоров
По его словам, противостояние ГУР и СБУ наглядно показывает украинский системный кризис.
Это симптом не только коррупционного, но системного кризиса на Украине, раз силовики уже между собой рубятся.
Василий Прозоров, экс-подполковник
Собеседник издания уверен, что если Украина распадется на несколько самостоятельных территориальных образований, то в каждой из них будет править свой "батька Махно". В качестве примера Прозоров привел врио главы СБУ Александра Поклада, который захочет взять под свой контроль Полтавскую область.
Поводом для таких прогнозов стала недавняя перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР на улицах Киева. По данным украинских СМИ, причиной столкновения стала борьба за контроль над мошенническими кол-центрами. В результате погиб один сотрудник разведки.
Ранее американский аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина близка к капитуляции из-за позиции Запада.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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