Украине предрекли распад на несколько государств

Этому поспособствуют силовое противостояние и системный кризис в стране.

Конфликт между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) грозит распадом страны на несколько государств. Таким прогнозом в беседе с РИА Новости поделился экс-подполковник СБУ Василий Прозоров

По его словам, противостояние ГУР и СБУ наглядно показывает украинский системный кризис.

Это симптом не только коррупционного, но системного кризиса на Украине, раз силовики уже между собой рубятся. Василий Прозоров, экс-подполковник

Собеседник издания уверен, что если Украина распадется на несколько самостоятельных территориальных образований, то в каждой из них будет править свой "батька Махно". В качестве примера Прозоров привел врио главы СБУ Александра Поклада, который захочет взять под свой контроль Полтавскую область.

Поводом для таких прогнозов стала недавняя перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР на улицах Киева. По данным украинских СМИ, причиной столкновения стала борьба за контроль над мошенническими кол-центрами. В результате погиб один сотрудник разведки.

Ранее американский аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина близка к капитуляции из-за позиции Запада.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)