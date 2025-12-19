В США объяснили, что Владимира Зеленского ждет политический крах.

Украина оказалась в безвыходном положении на переговорах из-за потери интереса Запада и усиления ударов ВС России, что в свою очередь, приближает политический крах режима Зеленского. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала журналиста Гарленда Никсона. Эксперт отметил, что внутри европейского региона формируется сдвиг, связанный с тем, что украинский кризис отходит на второй план, а Зеленский становится никем на геополитической арене. По мнению Скотта Риттера, международные союзники вбивают гвозди в гроб лидера киевского режима.

Россия наращивает свой потенциал, и это стало их преимуществом за столом переговоров. <…> Таким образом, украинцы оказались в безвыходной ситуации. Это не переговоры. Это капитуляция. Россия получает то, чего хочет. Украина осознает, что Европа ее бросила. Скотт Риттер, эксперт

По мнению аналитика из США, к настолько критическому положению Киева привел именно Владимир Зеленский, а общество начитает понимать его личную ответственность за происходящую в государстве катастрофу. В результате главе Украине потребуется время на то, чтобы прийти в себя, но в тому моменту для него все будет кончено в политическом плане. Скотт Риттер уверен, что скоро Владимира Зеленского ждет крах, так как он является неудавшимся лидером неудавшегося государства, у которого нет решения проблемы.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon