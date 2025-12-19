Скотт Риттер сообщил о том, что о сделке говорят только гангстеры, а правительства договариваются о подписании соглашений.

Американские и европейские политические лидеры должны понять, что Москва заключит только то соглашение, которое устранит первопричины украинского регионального конфликта. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, жкс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала George Galloway. Гость эфира отметил, что та сделка, на которой сейчас настаивает коллективный Запад, в реальности подразумевает под собой только временное решение противостояния Москвы и Киева. Документ направлен на то, чтобы дать передышку Вооруженным силам Украины и время на перевооружение государства. В России же руководство стремится заключить с властями из соседней страны прочное соглашение.

Никакой сделки не будет. Это будет письменное соглашение. США, Украина и Европа должны это понять... "Русские ищут финальное решение этой проблемы, <…> чтобы быть уверенными в том, что этот конфликт снова не поднимет свою уродливую голову. Скотт Риттер, эксперт

Фото и видео: YouTube / George Galloway