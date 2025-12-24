Скотт Риттер рассказал о том, какое будущее ожидает Европу, если она атакует российский регион.

В том случае, если НАТО попытается атаковать территорию Калининградской области, то ответ со стороны российского руководства будет незамедлительным и жестким. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Западный эксперт указал, что подобные заявления со стороны иностранного командования только подчеркивают тот факт, что европейские политические элиты держат курс на эскалацию отношений с Москвой.

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью говорил, что НАТО может отключить свет в Калининграде. Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт. Скотт Риттер, эксперт

Напомним, что на прошлой неделе российский президент Владимир Путин, говоря на прямой линии о возможной блокаде Калининградской области, рассказал о том, что действия подобного рода со стороны недружественных стран приведут к невиданной эскалации конфликта с Кремлем.

"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works