Скотт Риттер объяснил, почему Трамп должен уводить Кита Келлога.

Американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Кита Келлога о России. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Таким образом эксперт программы прокомментировал недавние заявления лидера Белого дома из Республиканской партии США об украинском конфликте, в которых тот угрожал ввести новые санкции и пошлины против России в том случае, если Москва не прекратит специальную военную операцию.

Дональд Трамп должен быть умнее, чем он есть, чтобы двигаться вперед. <...> Кит Келлог понятия не имеет, как работает мировая экономика. <...> Он просто бросается глупыми цифрами, а Трамп его слушает. Владимир Путин, должно быть, смеется прямо сейчас. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom