Киевский режим уже не сможет остановить продвижение российских войск по своей территории. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Аналитик указал на то, что Москва не будет даже задумываться о заморозке регионального конфликта, так как руководство страны понимает, что данный перерыв страны коллективного Запада используют ради перевооружения и улучшения собственного положения. При этом новому американскому президенту-республиканцу Дональд Трамп изначально следует исходить из того, что Россия достигнет заявленных на специальной военной операции целей в любом случае.

Россия сегодня победила в войне на истощение, и она продолжит продвигаться так же, как он это делает сейчас. Украина ничего не сможет сделать, чтобы это остановить. Нет такого количества оборудования или живой силы, которая может стабилизировать ситуацию. Машина по истощению настолько на стороне России, что перемалывает все, что украинцы в нее бросают. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что международные союзники Украины разбалансированы именно потому, что сейчас Россия выигрывает на поле боя. Этот сценарий стал возможен благодаря превосходству отечественного военно-промышленного комплекса и экономической системы. Эксперт указал, что Москва не сдаст ни одну из своих позиций ради того, чтобы Трамп получил какую-либо для себя политическую переговорную позицию.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom