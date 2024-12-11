Скотт Риттер напомнил о провале политики Байдена.

США стали более изолированными, чем Россия, из-за собственного внешнеполитического курса, направленного на разжигание войн и провоцирование нестабильности на планете. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранец добавил, что Белый дом смог поставить и Североатлантический военный альянс, и европейский регион на грань ликвидации, развязав региональный конфликт на Украине. Теперь следующему избранному президенту-республиканцу Дональду Трампу придется разобраться с этими проблемами.

Россия дипломатически — более сильная страна. У нас не получилось изолировать Россию. НАТО конец. Он убил ее из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала. Скотт Риттер, эксперт

"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works