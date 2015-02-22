"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии

Скотт Риттер напомнил о необходимости диалога по стратегическим арсеналам США с Москвой.

Вашингтону следует изменить собственную ядерную доктрину в пользу отказа от идей доминирования, а затем договориться об ограничениях с Россией. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранец добавил, что администрация Белого дома значительно могла бы сэкономить за счет уменьшения стратегического арсенала оружия массового поражения. Речь идет о сумме в триллионы долларов США.

Мы могли бы <...> работать вместе с Россией над возвращением контроля над вооружениями. <...> Нам необходимо внести фундаментальные изменения в ядерную доктрину, потому что идеям ядерного доминирования Америки конец. Скотт Риттер, эксперт

Аналитик добавил, что дальнейшее увлечение идеями о ядерном доминировании будет чревато не только гигантскими затратами со стороны властей США, но и угрозой гибели страны, так как американские ядерные силы попросту не смогут выиграть гонку вооружений с другими державами.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works