Скотт Риттер напомнил о скором будущем, которое ожидает Украину.

У Украины не получится остановить наступление России. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Отвечая на вопрос ведущего шоу о том, куда движется киевский режим, иностранный специалист резко ответил, что страна направляется "прямо в ад" из-за российского наступления.

Их наступление невозможно остановить, и оно не будет остановлено, такова реальность. Что Украина может сделать прямо сейчас, так это умереть, что у них очень хорошо получается в последнее время. И совершать террористические акты, что у них тоже получается все лучше. Скотт Риттер, эксперт

В США признали неудобную правду об Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom