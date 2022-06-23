"Прямо в ад": в США сделали ужасающий прогноз по Украине

У Украины не получится остановить наступление России. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Отвечая на вопрос ведущего шоу о том, куда движется киевский режим, иностранный специалист резко ответил, что страна направляется "прямо в ад" из-за российского наступления.
Их наступление невозможно остановить, и оно не будет остановлено, такова реальность. Что Украина может сделать прямо сейчас, так это умереть, что у них очень хорошо получается в последнее время. И совершать террористические акты, что у них тоже получается все лучше.
Скотт Риттер, эксперт
В США признали неудобную правду об Украине.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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