Скотт Риттер напомнил о низком уровне поддержки военных действий среди украинцев.

Киевский режим хочет получить больше иностранной помощи, чтобы попытаться изменить свое проигрышное положение, однако в реальности стране поможет только чудо. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong. Иностранный специалист добавил, что поддержка боевых действий внутри украинского общества сейчас фиксируется крайне низкая. В связи с таким развитием сценария Киев может рассчитывать исключительно на зарубежные вложения в региональный конфликт.

Украина проигрывает. <…> Она считает, что ей нужно больше оружия. <…> Ей нужно чудо. Скотт Риттер, эксперт

Москва считает, что поставки вооружений со стороны коллективного Запада мешают урегулированию кризиса, а также напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Сергей Лавров напоминал, что Запад занимается подготовкой военных кадров для Украины на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле упоминали, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Риттер: Россия могла бы полностью уничтожить Украину.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong