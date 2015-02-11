Риттер: Россия могла бы полностью уничтожить Украину

Скотт Риттер указал на военную мощь ВС РФ.

Москва могла бы полностью уничтожить Украину, если бы хотела. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист добавил, что российское руководство все еще не задействовало всю военную мощь, которую могло бы показать миру. В шоу зрителям аналитик указал, что Вооруженные силы России обладают просто "невообразимой огневой мощью".

Россия вполне способна полностью уничтожить Украину без применения ядерного оружия. Если бы Россия захотела, этот конфликт мог бы закончиться за месяц, и Украина была бы уничтожена. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works