Скотт Риттер прокомментировал теракт в Москве.

Чтобы понять реакцию российского руководства и общества на гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ (РХБЗ), генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, нужно представить себе убийство высокопоставленного офицера из Пентагона. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист указал на то, что данное преступление со стороны киевского режима не имеет совершенно никакого военного смысла и необходимо только ради осуществления террористических целей Украины. По словам спикера, власти даже не пытаются скрыть свою причастность к произошедшему в Москве.

Это, очевидно, акт терроризма. Позвольте описать попроще для <...> аудитории. Если бы председатель объединенного комитета начальников штабов или один его замов вышел из дома на работу утром и погиб вместе с адъютантом из-за бомбы в мусорке, <...> вы прекрасно знаете, что сделали бы мы. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom