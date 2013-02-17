Скотт Риттер напомнил об успешном испытании российского гиперзвукового оружия средней дальности

Запуск российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" средней дальности убедил коллективный Запад в том, что президент Владимир Путин не бросает слов на ветер. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист указал на то, что Москва обладает большим количеством ракет, чем могут предположить сотрудники администрации Белого дома. Речь идет о современном оружии, поэтому ни одна из ракет не может быть сбита никакими западными средствами.

Все, кто думал, что Россия блефует, говоря, что любая эскалация будет немедленно получать ответ, теперь предупреждены, что это не так. Это смертный приговор США, я не знаю, о чем думают эти люди (администрация при президенте Джо Байдене) Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom