Скотт Риттер рассказал о выходе из украинского кризиса.

Конец у регионального конфликта на Украине может быть только один — победа России. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный эксперт добавил, что в том случае, если коллективный Запад попытается заставить Москву согласиться на мирное урегулирование кризиса, которое создавало бы видимость того, что РФ якобы проиграла Киеву, то эти стремления неизбежно приведут стороны к третьей мировой войне и прямому противостоянию. Данный сценарий аналитик назвал наиболее опасным.

Единственный способ закончить этот конфликт — это победа России, и условия этой победы будут установлены Россией и только ей. И администрация Трампа должна ожидать этого, потому что мы слишком поздно вступили в игру, и у нас нет никаких рычагов влияния на ситуацию. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер пояснил, что решение проблемы существует, однако оно состоит в том, чтобы коллективный Запад признал стратегическую победу России и абсолютную реальность поражения ВСУ, а вместе с Украиной — поражения НАТО и Вашингтона.

"Если хочется плюнуть ": в США дали важный совет Трампу по России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works